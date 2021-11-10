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بيان مهم من التعليم بشأن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لغير المحصنين

بيان مهم من التعليم بشأن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لغير المحصنين
http://almnatiq.net/?p=1064857
محررو المناطق:

أكدت وزارة التعليم على كافة المدارس في المرحلتين المتوسطة والثانوية على ضرورة أن تكون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي لغير المحصنين “عن بعد” متزامنة مع الاختبارات الحضورية للمحصنين موضحة أن الاختبارات ستبدأ اعتبارا من الأربعاء القادم.

وشددت وزارة التعليم في بيان لها، أن يكون الاختبار من خلال المنصات التعليمية لمن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح سواء لأسباب صحية موثقة أو عدم إتمامهم لـ “12” عامًا، أما الطلبة الذين لم يستكملوا الجرعتين فيكون اختبارهم عن بُعد (وليس كطلبة منتسبين) من خلال المنصات التعليمية مع حسم درجة المواظبة للمرحلة المتوسطة ونظام المسارات ودرجة الحضور في نظام المقررات بالمرحلة الثانوية، مشيرة إلى أن الطلبة المتغيبين عن تأدية الاختبار حضوريا لا يمكّنون من تأدية الاختبار عن بُعد (ويعد محضر غياب) ويمكن دخوله في الاختبار البديل في حال قبول عذره.

وأوضحت الوزاررة، أنه لابد من ضرورة رصد درجات كل مادة في يوم اختبارها من قبل المعلم في نظام نور ومتابعة الرصد من أيقونة التقارير (تقارير الدرجات) في نظام نور، وطباعة كشف درجات كل مادة بعد رصدها و مطابقة وتدقيق الدرجات مع معلم المادة والتوقيع على ذلك وطباعة كشف مراجعة مسودة لدرجات الطلبة.

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