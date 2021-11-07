8 علامات في العين تكشف الإصابة بمرض السكري

المناطق- وكالات:

نصح استشاري علم البصريات الطبيب روبرت لونغهيرست، بضرورة المواظبة على زيارة طبيب العيون مرة واحدة على الأقل كل عامين أو كلما أوصى أخصائي العيون الخاص بك، خاصة وأن فحص العين يمكن أن يشير إلى الإصابة بمرض السكري.

وكانت دراسات طبية حديث، قد كشفت عن إصابة الشخص بمرض السكري دون ظهور علامات عليه، غير أن فحوصات العين المنتظمة يمكن أن تكشف عن الإصابة بالمرض إذ إن هناك عددا من الدلالات والأعراض التي تشير لإصابة صاحبها بمرض السكري.

وبحسب لونغهيرست، فبالإضافة إلى مجموعة كاملة من أمراض العين، يمكن أن يكشف الفحص الشامل للعين أيضا عن الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وحتى أنواع معينة من سرطان القولون.

وذكر استشاري علم البصريات، أن مرض السكري يمكن أن يؤثر على الأوعية الدموية في الجزء الخلفي من العين، والتي يمكن لطبيب العيون رؤيتها عندما ينظر إلى الشبكية (الطبقة الحساسة للضوء).

وأشار لونغهيرست، إلى وجود 8 علامات لمرض السكري من خلال فحص العين، تضم اعتلال الشبكية السكري، والتورم، وبقع الصوف، والمياه الزرقاء، واعتام عدسة العين، وكثرة تغيير النظارات الطبية.