استشاري يحذر من عادة تؤدي إلى تناقل العدوى بسبب سماعات الأذن (فيديو)

أكد استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور نواف السلمي، أن السماعات التجارية أكثر خطرًا على الأذن وتبادلها بين الأشخاص ينقل البكتيريا.

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن السماعات الأصلية تكون معتمدة دولياً بحيث أن تكون غير مضرة بالأذن، كما يتم التنبيه في حال قيام المستخدم برفع الصوت لدرجة عالية، بأنها تسبب أضرار صحية عكس السماعات التجارية الأخرى، الأقل جودة.

وأشار إلى أن تبادل السماعات بين الأصدقاء والأخوة ، من العادات الخاطئة التي يتبعها الكثيرين وتؤدي إلى تناقل العدوى، ويفضل عدم اتباع هذه العادة .