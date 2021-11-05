احدث الأخبار

استشاري يحذر من عادة تؤدي إلى تناقل العدوى بسبب سماعات الأذن (فيديو)
أبرز المواد
 8 علامات في العين تكشف الإصابة بمرض السكري
أبرز المواد
 بعد الموافقة على عملية فصلهما.. والد التوأم المصري “سارة وسلمى” يشكر قيادة المملكة وشعبها
أبرز المواد
 بيان مهم من التعليم بشأن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لغير المحصنين
أبرز المواد
 قناة مفتوحة تذيع مباراة المنتخب الوطني وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر: أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول ابتداء من الغد (فيديو)
أبرز المواد
 إصابة حارس المنتخب وتغيبه عن مباراة أستراليا.. وبيان عاجل يكشف التفاصيل
أبرز المواد
 أستراليا ضد السعودية.. رقم قياسي يحققه “رينارد” حال فوزه على “الكانجور”
أبرز المواد
 “الحصبة” يستغل كورونا ويفتك بالأطفال.. والصحة العالمية تحذر
أبرز المواد
 أستراليا ضد السعودية.. أرنولد يعلن تشكيل منتخب “الكانجور” أمام “الأخضر”
أبرز المواد
 البريكان في الهجوم.. رينارد يعلن تشكيلة الأخضر الأساسية أمام “الكانجور”
أبرز المواد
 أمانة جدة والصحة ينظمان مبادرة للكشف عن السكري
منطقة مكة المكرمة
استشاري يحذر من عادة تؤدي إلى تناقل العدوى بسبب سماعات الأذن (فيديو)

استشاري يحذر من عادة تؤدي إلى تناقل العدوى بسبب سماعات الأذن (فيديو)

أبرز المواد
8 علامات في العين تكشف الإصابة بمرض السكري

8 علامات في العين تكشف الإصابة بمرض السكري

أبرز المواد
بعد الموافقة على عملية فصلهما.. والد التوأم المصري “سارة وسلمى” يشكر قيادة المملكة وشعبها

بعد الموافقة على عملية فصلهما.. والد التوأم المصري “سارة وسلمى” يشكر قيادة المملكة وشعبها

أبرز المواد
بيان مهم من التعليم بشأن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لغير المحصنين

بيان مهم من التعليم بشأن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لغير المحصنين

أبرز المواد

استشاري يحذر من عادة تؤدي إلى تناقل العدوى بسبب سماعات الأذن (فيديو)

استشاري يحذر من عادة تؤدي إلى تناقل العدوى بسبب سماعات الأذن (فيديو)
سماعات الأذن
http://almnatiq.net/?p=1064872

أكد استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور نواف السلمي، أن السماعات التجارية أكثر خطرًا على الأذن وتبادلها بين الأشخاص ينقل البكتيريا.

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن السماعات الأصلية تكون معتمدة دولياً بحيث أن تكون غير مضرة بالأذن، كما يتم التنبيه في حال قيام المستخدم برفع الصوت لدرجة عالية، بأنها تسبب أضرار صحية عكس السماعات التجارية الأخرى، الأقل جودة.

وأشار إلى أن تبادل السماعات بين الأصدقاء والأخوة ، من العادات الخاطئة التي يتبعها الكثيرين وتؤدي إلى تناقل العدوى، ويفضل عدم اتباع هذه العادة .

 

 

 

 

روابط ذات صلة

تسببها الهواتف.. استشاري يوضح طريقة تفادي الإصابة بمتلازمة “الرقبة النصية” (فيديو)

تسببها الهواتف.. استشاري يوضح طريقة تفادي الإصابة بمتلازمة “الرقبة النصية” (فيديو)
لهواة الألعاب والتطبيقات.. شاومي تطرح هواتفها الجديدة بمعالج فائق السرعة

لهواة الألعاب والتطبيقات.. شاومي تطرح هواتفها الجديدة بمعالج فائق السرعة
خبير تقني يكشف عن أحدث صورة لحافظة سماعات ” AirPods Pro 2″

خبير تقني يكشف عن أحدث صورة لحافظة سماعات ” AirPods Pro 2″

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*