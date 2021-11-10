محافظ النعيرية يقف على بدء استعدادات مهرجان ربيع النعيرية في نسخته العشرين

المناطق- واس:

قام محافظ محافظة النعيرية منصور بن زيد الداود، رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، يرافقه رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية، وأعضاء لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، أمس الأربعاء، بزيارة لمقر مهرجان ربيع النعيرية، لمناقشة بدء الاستعدادات الخاصة بالمهرجان في نسخته الـ (20 ).

وأشار محافظ النعيرية أنه وبمتابعة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز – حفظه الله – لأعمال التنظيم والاستعدادات، سيتم البدء في أعمال التجهيز لإقامة مهرجان ربيع النعيرية في نسخته (العشرين) لهذا العام في تاريخ (06/01/2022م).

وأضاف بأن فعاليات هذا العام بمهرجان ربيع النعيرية ستشهد برامج وأنشطة مختلفة تستهدف جميع شرائج المجتمع، بالإضافة إلى تواجد الأسر المنتجة والقرية الشعبية والعروض الترفيهية للأسرة والطفل.