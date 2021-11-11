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أمانة جدة تكثف متابعة الإجراءات الاحترازية بـ 3582 جولة

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أمانة جدة تكثف متابعة الإجراءات الاحترازية بـ 3582 جولة

أمانة جدة تكثف متابعة الإجراءات الاحترازية بـ 3582 جولة
http://almnatiq.net/?p=1064920
المناطق- واس:

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها يوم أمس (3582) جولة رقابية مع الجهات المعنية وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق (9) من المنشآت المخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي، بأن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها (11) مخالفة، تنوعت ما بين عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو في الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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