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المعهد الصناعي بالمدينة المنورة يعلن موعد القبول في مرحلتي “الدبلوم والبرامج الفصلية”

المعهد الصناعي بالمدينة المنورة يعلن موعد القبول في مرحلتي “الدبلوم والبرامج الفصلية”

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المعهد الصناعي بالمدينة المنورة يعلن موعد القبول في مرحلتي “الدبلوم والبرامج الفصلية”

المعهد الصناعي بالمدينة المنورة يعلن موعد القبول في مرحلتي “الدبلوم والبرامج الفصلية”
http://almnatiq.net/?p=1064936
المناطق- واس:

أعلن المعهد الصناعي الثانوي الثاني بالمدينة المنورة إتاحة القبول للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443 بدءًا من 16 – 25 / 4 / 1443هـ في جميع أقسامه لمرحلتَيْ الدبلوم والبرامج الفصلية، وذلك عبر رابط بوابة القبول الإلكترونية (قبولي): https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

وأوضح مدير المعهد المهندس بندر بن رزيق الحربي، أن المعهد يسهم في تدريب وتأهيل الخريجين من أبناء المدينة المنورة، والمراكز التابعة لها، وتأهيلهم لدخول سوق العمل الحكومي والخاص، في مجال (الحاسب الآلي والكهرباء وميكانيكا السيارات والتبريد والتكييف وصيانة الأجهزة الذكية و التمديدات الصحية والنجارة العامة والميكانيكا العامة)، مبيناً أن ذلك يسهم في تحقيق رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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