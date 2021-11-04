دراسة طبية تحذر من تناول الموز على معدة فارغة في الصباح.. لهذا السبب

كشفت دراسة طبية حديثة عن الأضرار الصحية لتناول الموز في الصباح، على معدة فارغة.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”، يحتوي الموز على نسبة كبيرة من السكر أكثر من بقية الفواكه الأخرى كالتفاح أو الإجاص، ويزود الجسم بالطاقة السريعة، لهذا يتناوله الكثير من الرياضيين أثناء اللعب أو خلال التمارين، بسبب تأثيره السريع حيث يمنحهم قوة جديدة، لكن تناول الموز وحده كوجبة الفطور ليس فكرة جيدة، حسب ما أورد موقع “تي أونلاين” الألماني، نقلا عن خبراء تغذية

ويتجلى السبب الجوهري لعدم تناول الموز على معدة فارغة في الصباح، في نسبة مستوى السكر في الدم والتي ترتفع بداية بسرعة كبيرة ثم بعدها تنخفض بسرعة، وبعدها تأتي نوبة الجوع ومع الجوع يأتي التعب أيضًا. لذلك فإن الموز ليس فكرة جيدة للحفاظ على اللياقة حتى تصل وجبة الغداء.