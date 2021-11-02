اللجان القطاعية بغرفة القصيم تعقد اجتماعها الأول

المناطق- واس:

عقدت اللجان القطاعية المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة القصيم في دورته الثانية عشرة أمس، أولى اجتماعاتها الدورية، في المقر الرئيس للغرفة بمدينة بريدة، وذلك بعد أن أقر مجلس إدارة الغرفة قوائم المترشحين لعضوية اللجان وفق اللائحة المعتمدة بالغرفة.

وأوضح مدير إدارة اللجان بالغرفة سليمان القفاري أن عدد اللجان القطاعية بغرفة القصيم 13 لجنة تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالمنطقة، مشيراً إلى أن الاجتماعات استعرضت أبرز بنود لائحة اللجان القطاعية، والاطلاع على خطط العمل المقدمة من المترشحين لرئاسة اللجان ومناقشتها، إضافةً إلى انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم وممثليهم في اللجان الوطنية باتحاد الغرف السعودية، لخدمة قطاع الأعمال بالمنطقة وتعزيز فرص الاستثمار وتنفيذ خطط التنمية الشاملة والمستدامة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأسفرت انتخابات رؤساء اللجان عن ترشيح عمر إبراهيم العُمري رئيساً للجنة العقار والتطوير العمراني وممثلاُ لها في اللجنة الوطنية باتحاد الغرف السعودية، وصالح علي الغفيص نائبا لرئيس اللجنة، كما تم انتخاب منصور فهد العشاب رئيساً للجنة التقييم العقاري المنبثقة عن لجنة العقار والتطوير العمراني.

كما انتخب عمر عبد الرحمن المشيقح رئيساً للجنة الصناعية وممثلاً لها في اللجنة الوطنية باتحاد الغرف السعودية، ويوسف عبدالله الطهيمي نائباً لرئيس اللجنة وممثلاً لها بالاتحاد. في حين اختارت لجنة السياحة والترفيه الدكتور خالد عبد العزيز المبارك رئيساً لها وممثلها في اللجنة الوطنية باتحاد الغرف السعودية، وفهد سعود العنزي نائبا للرئيس وممثلها في الاتحاد.