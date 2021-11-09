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“بلدية الصرار” تواصل عمليات رفع النفايات والمخلفات.. وتكشف حصيلة الأسبوع

“بلدية الصرار” تواصل عمليات رفع النفايات والمخلفات.. وتكشف حصيلة الأسبوع

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“بلدية الصرار” تواصل عمليات رفع النفايات والمخلفات.. وتكشف حصيلة الأسبوع

“بلدية الصرار” تواصل عمليات رفع النفايات والمخلفات.. وتكشف حصيلة الأسبوع
http://almnatiq.net/?p=1064955
المناطق- واس:

تواصل بلدية الصرار جهودها في معالجة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مناطق متعددة في الصرار، والمراكز التابعة لها، وذلك من خلال حملة شاملة شملت الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، خلال هذا الأسبوع، والتي تأتي ضمن جهودها اليومية للقضاء على التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري من خلال إزالة المخلفات، وإزالة السيارات المتهالكة وإصلاح أعمدة الكهرباء.

وأوضح رئيس بلدية الصرار المهندس نقاء أبو هليبة، إن أعمال البلدية في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، خلال هذا الأسبوع شملت رفع 400 متر مكعب من النفايات والمخلفات، وصيانة ومعالجة 340 متر مربع من الأرصفة والشوارع، وإزالة 7 سيارات تالفة ومهملة، كما تم إصلاح 8 أعمدة إنارة.

وأكد المهندس نقاء أبو هليبة استمرار أعمال معالجة التشوهات البصرية، داعيا الجميع التعاون مع البلدية وعدم رمي كافة المخلفات بشتى أشكالها ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حتى ينعم الجميع ببيئة صحية وخالية من الملوثات، وتحقيق الهدف المنشود لهذه الحملات وغيرها، وأن تكون الصرار نظيفة، مع زيادة الوعي للجميع بأهمية النظافة، مع التشديد على الرقابة اللاحقة وتطبيق الانظمة والتعليمات ولائحة الغرامات على من يتسبب في هذه التشوهات.

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