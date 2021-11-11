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مضيف جوي يكشف عن أغرب مواقف المسافرين على متن الطائرات

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مضيف جوي يكشف عن أغرب مواقف المسافرين على متن الطائرات

مضيف جوي يكشف عن أغرب مواقف المسافرين على متن الطائرات
http://almnatiq.net/?p=1064964
محررو المناطق

كشف تومي شيماتو، مضيف في الخطوط الجوية الأمريكية، عن أغرب الأسئلة التي  تعرض لها من المسافرون على متن الطائرات.

وقال “شيماتو” في مقطع فيديو لها على موقع “تيك توك”، إنه في ذات مرة خلال رحلة جوية  سأله مسافر في الدرجة الاقتصادية عن الوجهة التي يقصدها المسافرون في درجة رجال الأعمال.

الأمر الذي  تعجبه ومنه واستغرب لطرحه هذا السؤال، معلقًا بقوله: “نحن جميعا على نفس الطائرة ونطير إلى نفس المكان، ما هذا السؤال الغبي؟”.

 

وفي مناسبة أخرى، سأله أحد الركاب عن عدد المرات التي  سافر بها بالطائرة في حياته، موضحا أنه لا يحتفظ بسجل لعدد الرحلات الجوية التي قام بها، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال طار في الساعات 48 الأخيرة تسع مرات.

 

 

@tommycimato#greenscreen #fyp #flightattendant #airline #aviation #comedy #adventure

♬ Monkeys Spinning Monkeys – Kevin MacLeod

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