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مكافحة المخدرات بنجران تنظّم معرضًا للفن التشكيلي للتوعية بأضرار المخدرات

مكافحة المخدرات بنجران تنظّم معرضًا للفن التشكيلي للتوعية بأضرار المخدرات
http://almnatiq.net/?p=1065007
المناطق- واس:

نظّمت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة نجران اليوم، معرضًا للفن التشكيلي للتوعية بأضرار المخدرات، وذلك بمطار نجران الإقليمي.

وأوضح مدير مديرية مكافحة المخدرات بنجران العميد محمد بن عبدالله القرني، أن المعرض اشتمل على مجموعة من اللوحات الفنية تحمل رسائل ومضامين توعوية لخطورة تعاطي المخدرات، إلى جانب إبراز الجهود النوعية التي تبذلها الدولة لمحاربة المخدرات، نظرًا لأهمية الفن التشكيلي في النواحي التوعوية والنفسية للمساعدة على الإقلاع عن المخدرات، وإيضاح أثرها على المجتمعات والأوطان.

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