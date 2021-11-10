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“الهيئة الملكية بالجبيل وغرفة الشرقية” توقعان مذكرة تعاون لتعزيز الجودة في قطاع التعليم

“الهيئة الملكية بالجبيل وغرفة الشرقية” توقعان مذكرة تعاون لتعزيز الجودة في قطاع التعليم

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“الهيئة الملكية بالجبيل وغرفة الشرقية” توقعان مذكرة تعاون لتعزيز الجودة في قطاع التعليم

“الهيئة الملكية بالجبيل وغرفة الشرقية” توقعان مذكرة تعاون لتعزيز الجودة في قطاع التعليم
http://almnatiq.net/?p=1065026
المناطق- واس:

وقعت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلةً بقطاع التعليم بالجبيل، وغرفة الشرقية، اليوم، مذكرة تعاون، لتعزيز الجودة في قطاع التعليم، وذلك بالمقر الرئيس للغرفة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز روابط التعاون المتبادل بين الطرفين من أجل دعم وخدمة المجتمع وقطاع الأعمال، من خلال الإسهام في تحسين الجودة التدريبية والاهتمام بالبعد الإنساني والمجتمعي، وتعزيز روابط التعاون بين الطرفين في قطاع التعليم، وتقديم الخبرات العملية والنظرية في مجال التدريب والبرامج لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح مدير عام التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور علي عسيري، أن مذكرة التعاون جاءت لتأطير التعاون مع غرفة الشرقية لما فيه مصلحة الطرفين بما يعزز العمل المشترك، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات مشتركة تدعم العديد من الفعاليات والتخصصات التي تخدم منسوبي القطاع والمجتمع ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه بين الأمين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل، أن المذكرة تمثل التكامل بين الغرفة وجميع الجهات لإثراء القطاعات التعليمية والتخصصية والاقتصادية، مشيراً إلى سعي المذكرة إلى سبل التكامل وتبادل الخبرات بين الهيئة والغرفة، واستقطاب المدربين المحترفين في مجالات متخصصة لدى الطرفين، بالإضافة إلى الشراكة في تقديم برامج تدريبية لخدمة المجتمع وقطاع الأعمال.

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