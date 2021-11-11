اطلعوا على معالمها التراثية.. وفد الموسوعة العالمية كيوبيديا يزور البكيرية

البكيرية-محمد المسلم:

بموافقة الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم وبدعوة من عضو شرف الموسوعة الدكتور محمد بن راشد أبا الخيل لزيارة القصيم ومن ضمن برنامج الموسوعة في المنطقة زار وفد من الموسوعة العالمية “كيوبيديا” محافظة البكيرية اطلع الوفد على معالم المحافظة التراثية والتنموية والسياحية يتقدمهم المشرف العام على الموسوعة جلعود بن دخيّل وبرفقة رجل الأعمال حسن بن منصور الراجحي، وتهدف الزيارة لتوثيق ونشر المعلومات التاريخيّة والتراثيّة والسياحيّة وجميع المعلومات الهامة لاطلاع العالم على المخزون الثقافي لمناطق المملكة.

وبدأت الزيارة بجولة على معالم البكيرية التنموية بعد ذلك زار الوفد مقصورة الراجحي التراثية واطلعوا على ما تحويه كمبنى المقصورة والمسجد القديم الأثري والسواني وهي عملية استخراج الماء من البئر (القليب) باستخدام الجمال واستمعوا لشرح وافي عن المقصورة من الأستاذ يوسف الراجحي، بعد ذلك توجهوا إلى”البلد القديم” واطلعوا على ماتم إنجازه من المشروع الذي وضع حجر أساسه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم وهو تحسين وتطوير البلد القديم, وفق شراكة بين البلدية ولجنة الأهالي، المتضمنة عمل عدد من الممرات والساحات, وعمل محال شعبية، وميدان عام، وعدد من الأعمال المشتملة على الرصف والإنارة والتشجير والمواقف الخاصة للسيارات عقب ذلك توجه الجميع إلى مقصورة السويلم واطلعوا على أرجاء المقصورة التراثية واستمعوا إلى شرح مفصل عن اجزاء المقصورة وتاريخها والتي تحكي حياة الآباء والأجداد.

وفي نهاية الزيارة أعرب الوفد الزائر عن شكره لأهالي البكيرية على جهودهم المبذولة في المحافظة على التراث والآثار ولحسن الاستقبال وما قدموه من معلومات تاريخية وسياحية ولرجل الأعمال حسن الراجحي على الاستضافة لهم بمحافظة البكيرية.