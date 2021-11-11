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هيئة المراجعين والمحاسبين تحتفل باليوم العالمي للمحاسبة

هيئة المراجعين والمحاسبين تحتفل باليوم العالمي للمحاسبة
http://almnatiq.net/?p=1065043
المناطق- واس:

شاركت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في الاحتفال باليوم العالمي للمحاسبة الذي يوافق العاشر من نوفمبر من كل عام، حيث أقامت أجنحة تعريفية في كليات الإدارة والأعمال في عدد من الجامعات تحت شعار “محاسب المستقبل”؛ لرفع الوعي المهني لدى طلاب وطالبات أقسام المحاسبة.

واستمرت الفاليات المقامة لثلاثة أيام تخللها عقد ندوات تعريفية عن مستقبل المهنة والشهادات المهنية التي تقدمها الهيئة ودورها في تعزيز الفرص الاستثمارية والعلمية وشغل الوظائف القيادية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس أن مهنة المحاسبة والمراجعة تعدّ أحد ممكنات الاقتصاد الوطني نحو تعزيز تنافسية الأعمال وجذب الاستثمارات ومواكبة النمو المتسارع.

وأضاف أن القطاع المحاسبي يشهد تطورًا ملحوظًا، وذلك بما هيأته الهيئة من بيئة تنظيمية وتأهيلية لرفع جودة الأداء وتحفيز للقطاع بالبرامج والمبادرات وتشجيع ممارسة المهنة ودعم ممارسيها بتقديم خدمات ذات جودة عالية.

يذكر أن إقامة مثل هذه الفعاليات من قبل الهيئة يأتي من حرصها على رفع الوعي المهني والمستوى الثقافي لدى الطلاب والطالبات، وتشجيعهم للتسجيل بعضوية الطالب في الهيئة، التي تسهم في تطوير معارفهم ومهاراتهم المهنية وتقدم لهم العديد من المزايا.

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