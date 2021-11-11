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طليقة الفنان المصري مصطفى فهمي تكشف تفاصيل اختفاء متعلقاتها من منزل الزوجية (فيديو) 

طليقة الفنان المصري مصطفى فهمي تكشف تفاصيل اختفاء متعلقاتها من منزل الزوجية (فيديو) 

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طليقة الفنان المصري مصطفى فهمي تكشف تفاصيل اختفاء متعلقاتها من منزل الزوجية (فيديو) 

طليقة الفنان المصري مصطفى فهمي تكشف تفاصيل اختفاء متعلقاتها من منزل الزوجية (فيديو) 
http://almnatiq.net/?p=1065047
محررو المناطق

فوجئت الإعلامية اللبنانية، فاتن موسى، طليقة الفنان المصري مصطفى فهمي، عقب عودتها إلى شقتها باختفاء جميع متعلقاتها بعد طلاقها منه.

وقالت فاتن موسى في مقطع فيديو  نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات” إنستجرام”:”مفضيلي كل الإكسسوارات تبعي، وكل الأشياء الخاصة، ما تركلي شيء، مفضيلي الدريسنج رووم، جيت على بيتي لأخذ أغراضي على مهلي، واللي من حقي ضل فيه، هيدا بيتي أنا، وما عندي غيره”.

وأضافت “موسى”: “أين متعلقاتي الشخصية؟ أين جميع ملابسي الشتوية والصيفية؟ أين شنطي؟ أين مجوهراتي؟ أين إكسسوراتي؟ أين اللاب توب الخاص بي؟ أين أحذيتي الشتوية والصيفية؟ كل ده اخذته معي لبنان ألبسه في خطوبة أختي؟ خلال 12 يوم فقط”.

 

وكان قد شكل خبر انفصال مصطفى فهمى وفاتن موسى، صدمة كبيرة لمحبي النجم الكبير والإعلامية، إذ أنهما متزوجان منذ 6 سنوات ولم تقع بينهما طيلة هذه السنوات الستة أي خلافات تذكر.

 

 

 

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