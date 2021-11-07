ما هي حقوق الزوج على زوجته؟.. “المطلق” يوضح (فيديو)

محررو المناطق

أوضح الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة، حقوق الزوج على زوجته.

وقال “المطلق”، إن الزوج والزوحة في المنزل مثل مدير المدرسة والوكيل، المدير له صلاحيات وعليه التزامات، والوكيل أيضًا لديه نفس الأمر.

وأضاف في تصريحات مٌتلفزة، أنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها وتجعل القوامة له، لافتًا إلى أن الزوج عليه أن يسمع لزوجته ويتشاور معها في جميع الأمور بينهما.

وتابع: “إذا حدث أمر بين الطرفين على زوج أن يستشير زوجته، وأن كان الأمر في النهاية له، وأن يكون هناك تعاون وتشاور بين الطرفين”.

وأضاف: “على الزوج أن يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم “خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي”، وأيضًا على الزوجة أن تعلم أن طاعة زوجها عبادة”.