احدث الأخبار

صدق أو لا تصدق.. نزلات البرد إحدى أسباب الوقاية من كورونا
أبرز المواد
 الدوسري بعد التعادل مع أستراليا: “أدرنا المباراة بالشكل المطلوب.. وكسبنا خارج أرضنا”
أبرز المواد
 هل توجد عدة للزوجة التي هجرها زوجها؟.. الشيخ “المطلق” يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 التحالف: القضاء على 125 إرهابيًا وتدمير 14 آلية حوثية خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 شرطة مكة تقبض على شخصين لسرقة كيابل كهربائية والمتاجرة بها
أبرز المواد
 توقيف 15 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
 تفاصيل مثيرة بشأن مقتل مديرة تصوير خلال تصوير فيلم “تراست”
أبرز المواد
 هيئة المراجعين والمحاسبين تحتفل باليوم العالمي للمحاسبة
محليات
 محمية الملك عبد العزيز الملكية تشارك في حملة “لنجعلها خضراء”
محليات
 43 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لإصابات كورونا في المملكة
أبرز المواد
 الشيخ “المطلق” يوضح حكم استخدام بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك (فيديو)
أبرز المواد
 طليقة الفنان المصري مصطفى فهمي تكشف تفاصيل اختفاء متعلقاتها من منزل الزوجية (فيديو) 
أبرز المواد
صدق أو لا تصدق.. نزلات البرد إحدى أسباب الوقاية من كورونا

صدق أو لا تصدق.. نزلات البرد إحدى أسباب الوقاية من كورونا

أبرز المواد
الدوسري بعد التعادل مع أستراليا: “أدرنا المباراة بالشكل المطلوب.. وكسبنا خارج أرضنا”

الدوسري بعد التعادل مع أستراليا: “أدرنا المباراة بالشكل المطلوب.. وكسبنا خارج أرضنا”

أبرز المواد
هل توجد عدة للزوجة التي هجرها زوجها؟.. الشيخ “المطلق” يجيب (فيديو)

هل توجد عدة للزوجة التي هجرها زوجها؟.. الشيخ “المطلق” يجيب (فيديو)

أبرز المواد
التحالف: القضاء على 125 إرهابيًا وتدمير 14 آلية حوثية خلال 24 ساعة

التحالف: القضاء على 125 إرهابيًا وتدمير 14 آلية حوثية خلال 24 ساعة

أبرز المواد

توقيف 15 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

توقيف 15 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
http://almnatiq.net/?p=1065080
المناطق- واس:

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 15 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 10 مواطنين و5 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 166 رأسًا من الإبل و365 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل هي غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

محمية الملك عبد العزيز الملكية تشارك في حملة “لنجعلها خضراء”

محمية الملك عبد العزيز الملكية تشارك في حملة “لنجعلها خضراء”
الأمن البيئي يضبط مخالفَين لنظام البيئة لنقلهما حطبًا محليًا في الرياض

الأمن البيئي يضبط مخالفَين لنظام البيئة لنقلهما حطبًا محليًا في الرياض
ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة في 3 مناطق

ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة في 3 مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*