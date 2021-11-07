شرطة مكة تقبض على شخصين لسرقة كيابل كهربائية والمتاجرة بها

المناطق- واس:

ألقت شرطة مكة المكرمة، اليوم الخميس، القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية تمثلت في سرقة الكيابل والأسلاك الكهربائية من أحد المخططات، وبيعها على مقيم من الجنسية البنجلادشية.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية تمثلت في سرقة الكيابل والأسلاك الكهربائية من أحد المخططات، وبيعها على مقيم من الجنسية البنجلادشية في أحد مواقع السكراب، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.