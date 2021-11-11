الدوسري بعد التعادل مع أستراليا: “أدرنا المباراة بالشكل المطلوب.. وكسبنا خارج أرضنا”

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علق سالم الدوسري لاعب وسط الهلال، والمنتخب الوطني، على نتيجة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الأسترالي، وذلك عقب انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال الدوسري، في تصريحات مُتلفزة، “إننا عرفنا ندير المباراة بالشكل المطلوب، مثل المباريات هذه يكون فيها أخطاء، وكسبنا خارج أرضنا نقطة واحدة أمام أستراليا.

وارتفع رصيد الأخضر إلى النقطة 13 عن ليعزز صدارته للمجموعة الثانية، والحفاظ على مستوى الفارق إلى 3 نقاط كاملة، ويليه منتخب أستراليا بـ10 نقاط، ثم عمان واليابان بـ6 نقاط لكل منهما، ثم الصين بـ3 نقاط وتذيل فيتنام المجموعة بدون رصيد (لعبوا مباراة أقل).

ويعد المنتخب الوطني، هو الوحيد في المجموعة الذي حقق العلامة الكاملة من مبارياته السابقة، قبل مباراة أستراليا، إذ تضم المجموعة بجانب الأخضر: فيتنام وعمان واليابان والصين وأستراليا.