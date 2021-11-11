صدق أو لا تصدق.. نزلات البرد إحدى أسباب الوقاية من كورونا

المناطق- وكالات:

كشفت دراسة طبية حديثة النقاب عن أن الإصابة بنزلات البرد، إحدى أهم الأسباب للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وتوصلت دراسة أجرتها جامعة “كوليدج لندن” ونشرت في مجلة “نيتشر”، إلى أن الإصابة السابقة بنزلات البرد يمكن أن توفر حماية داخلية لبعض الأشخاص ضد فيروس كورونا.

وكشفت أن بعض الأفراد يتخلصون من الفيروس بسرعة بسبب الاستجابة المناعية القوية من الخلايا التائية الموجودة لديهم.

وقال العلماء، إن البحث الجديد يظهر على ما يبدو أن التعرض لنزلات البرد اليومية، يمكن أن يمنح بعض الأفراد الوقاية ضد الفيروس، بحيث يكون نظام المناعة لديهم مستعداً للدفاع ضد المرض بسرعة أكبر.