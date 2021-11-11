التحالف: القضاء على 125 إرهابيًا وتدمير 14 آلية حوثية خلال 24 ساعة

محررو المناطق

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تنفيذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية في صرواح والبيضاء خلال 24 ساعة.

وشدد التحالف على أن تلك العمليات أسفرت عن مقتل 125 إرهابيًا وتدمير 14 آلية عسكرية حوثية خلال عمليات صرواح والبيضاء.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي باليمن العميد تركي المالكي، قد كشف حقيقة انسحاب القوات السعودية من قوات التحالف باليمن.

وأكد قائلا: “غير صحيحة فالتحرك وإعادة تموضع القوات أمر معمول به في كافة جيوش العالم”.

يشار إلى أن قوات التحالف قد اعترضت صباح أمس الأربعاء، 3 صواريخ بالستية تم إطلاقها نحو جنوب المملكة.