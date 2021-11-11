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نجوم المنتخب: لم نستغل الفرص.. والخروج بنقطة من أرض أستراليا “نتيجة جيدة”

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نجوم المنتخب: لم نستغل الفرص.. والخروج بنقطة من أرض أستراليا “نتيجة جيدة”

نجوم المنتخب: لم نستغل الفرص.. والخروج بنقطة من أرض أستراليا “نتيجة جيدة”
http://almnatiq.net/?p=1065100
محررو المناطق

أكد فهد المولد، لاعب المنتخب الوطني، إن التعادل السلبي أمام أستراليا كان عادلاً، مشددا على أن المنتخبين، كانا يسعيان لخطف بطاقة التأهل لمونديال 2022.

وقال “المولد”، في تصريحاته عقب نهاية المباراة التي أقيمت اليوم الخميس: “لم نستغل الفرص التي تهيأت لنا، ولكن الحمد لله الظفر بنقطة ثمينة أبقانا في الصدارة، والحقيقة نحن نلعب في الأخضر كفريق واحد لتحقيق هدف واحد”.

ووعد “المولد” بتحقيق النقاط الثلاث أمام فيتنام، كما أشاد بتألق حارس الأخضر في المباراة محمد الربيعي.

وعلى صعيد متصل، قال سالم الدوسري – الذي أختير رجل المباراة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم- إن “الأخضر” استطاع إدارة مباراته أمام أستراليا بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن الخروج بنقطة من أرض الوصيف نتيجة تعتبر جيدة على أرض منتخب كبير وبين جماهيره”.

وأوضح “سالم” في حديثه أن لاعبي “الأخضر” يكملون بعضهم بعضًا، مشدداً على أن جميع اللاعبين على قلب واحد ويد واحدة من أجل المنتخب الوطني.

وبقي المنتخب السعودي في صدارة مجموعته الثانية، بعد تعادله، اليوم الخميس، مع نظيره الأسترالي سلباً، في لقاء جمعهما لحساب الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر.

 

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