تنبيه مُتقدم بأتربة مثارة على أجزاء من الشرقية

المناطق ـ الشرقية:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، تنبيهًا متقدمًا بتأثر أجزاء من المنطقة الشرقية بأتربة مُثارة.

وأوضحت المديرية، أن أجواء الجبيل والخفجي والنعيرية ورأس تنورة وقرية العليا ستتأثر بتلك الحالة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد كشف عن تقريره الجديد بشأن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، متوقعًا هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة بدأ من غد الجمعة وتستمر حتى الثلاثاء القادم.

وقال الوطني للأرصاد، إنه يتوقع أن تبدأ هذه الحالة تأثيرها من مساء يوم الجمعة إلى يوم الأحد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول، وتصحب بزخات من البرد ورياح هابطة، قد تصل سرعتها إلى (55 كم/س) وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.