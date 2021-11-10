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هيئة التراث تطلق برنامج للتدريب على البناء بالطين بالقصيم

هيئة التراث تطلق برنامج للتدريب على البناء بالطين بالقصيم

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هيئة التراث تطلق برنامج للتدريب على البناء بالطين بالقصيم

هيئة التراث تطلق برنامج للتدريب على البناء بالطين بالقصيم
http://almnatiq.net/?p=1065106
المناطق ـ القصيم:

أطلقت هيئة التراث، برنامجًا للتدريب على البناء بالطين في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم.

وتهدف تلك المبادرة لنقل المعرفة حول تقنيات البناء بالطين للأجيال الجديدة، بهدف إيجاد مجموعة من حرفيي التراث العمراني، والحفاظ عليها كموروث تراثي وطني.

ويقام البرنامج التدريبي في قرية الحمدان التراثية، بمشاركة 15 متدربًا، يتعرف خلالها المشاركون على أساليب البناء بالطين وتقنياته بالأساليب التقليدية وفق منهج تدريبي ينقسم إلى مرحلتين، الأولى مرحلة التحضير واختيار نوعية الطين وإعداد المواد المستخدمة من أحجار وأخشاب وجص وجريد وخوص النخل.

وتتناول المرحلة الثانية تنفيذ أعمال البناء وتشمل حفر أساس المبنى ورص الحجر وتخمير الطين وخلطه وتقليبه، وعمل اللياسات الجصّية والزخرفة، وتركيب الأبواب والشبابيك التراثية وسواري الأبواب الحجرية، وغيرها من الأعمال الإنشائية.

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