شاهد.. السنيورة: المملكة كانت السند الأساسي لدعم لبنان على تخطي آثار الحروب

محررو المناطق

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، إن ودائع المملكة كانت تدعم استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.

وأضاف السنيورة في حديثه لـ”العربية”، أن المملكة بذلت جهودا كبيرة لدعم بيروت ليس فقط من خلال المستثمرين، ولكن أيضًا الدعم السياسي والاقتصادي عبر الهبات الكبرى التي تبرعت بها من أجل مواجهة الاعتداءات التي تعرض لها لبنان.

وتابع: “في كل المراحل التي مررنا بها كانت المملكة السند الأساسي الذي كان يقدم الدعم للبنان لإقداره على تخطي آثار الحروب، وكانت دائما داعمة بالهبات وتعزيز الاستقرار النقدي عبر ودائع للمصرف المركزي اللبناني.