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تحذير من الدفاع المدني بشأن الحالة الجوية في الرياض

تحذير من الدفاع المدني بشأن الحالة الجوية في الرياض
http://almnatiq.net/?p=1065138
المناطق ـ الرياض:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، من تأثر أجزاء من منطقة الرياض بأتربة مثارة.

وشددت المديرية في تنبيه متقدم، على أن تلك الحالة تضرب الخرج، والدوادمي، والزلفي، والعاصمة الرياض، والقويعية، والمجمعة، ورماح، وشقراء، وعفيف.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد كشف عن تقريره الجديد بشأن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، متوقعًا هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة بدأ من غد الجمعة وتستمر حتى الثلاثاء القادم.

وقال الوطني للأرصاد، إنه يتوقع أن تبدأ هذه الحالة تأثيرها من مساء يوم الجمعة إلى يوم الأحد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول، وتصحب بزخات من البرد ورياح هابطة، قد تصل سرعتها إلى (55 كم/س) وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

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