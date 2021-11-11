الأرصاد: 5 مناطق ستشهد أمطارًا رعدية غدًا الجمعة (فيديو)

محررو المناطق

توقع مختص في المركز الوطني للأرصاد، أن المملكة ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة خلال الساعات القليلة القادمة، والتي تشمل الكثير من المناطق.

وقال المختص، إن المناطق الشمالية والشمالية الشرقية تتأثر بتواجد بعض الغبار على مناطق الرياض وغيرها من المحافظات والمدن، مشيرا إلى أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة غدا الجمعة.

وتابع: “بدءا من الغد سنشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وينبع”.