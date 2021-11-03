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محامية: الاعتراض على الأحكام القضائية حق في نظام التقاضي خلال هذه المدة (فيديو)

محامية: الاعتراض على الأحكام القضائية حق في نظام التقاضي خلال هذه المدة (فيديو)

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محامية: الاعتراض على الأحكام القضائية حق في نظام التقاضي خلال هذه المدة (فيديو)

محامية: الاعتراض على الأحكام القضائية حق في نظام التقاضي خلال هذه المدة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1065173
محررو المناطق

أوضحت المحامية روان الداود، أن الاعتراض على الأحكام القضائية حق في نظام التقاضي.

ولفتت الداود، خلال لقاء مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن المدة التي يتم خلالها الاعتراض على الأحكام تبدأ من لحظة استلام الحكم وليس من تاريخ صدوره.

وكانت وزارة العدل قد أطلقت البوابة القضائية العلمية، التي تعد منصة رقمية تفاعلية وقاعدة بيانات قضائية وقانونية، تتيح الاطلاع على جميع الأحكام التجارية – المكتسبة للقطعية ـ الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والوثائق القضائية بكل يسر وسهولة وبأدوات تفاعلية مرنة.

وتتيح البوابة للجميع بمن فيهم أطراف العملية القضائية من محامين ومهتمين بالشأن القانوني الاطالع على الأحكام التجارية، وتستهدف البوابة تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتوفير منصة إلكترونية موحدة للمعلومات القضائية.

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