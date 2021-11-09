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خبير سيارات يقدم نصائح مهمة قبل الشراء (فيديو)

خبير سيارات يقدم نصائح مهمة قبل الشراء (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1065175
محررو المناطق

قدم المهتم والخبير بعالم السيارات فيصل المعيوف، نصائح مهمة لكيفية شراء المركبات.

وأكد المعيوف، في لقاء مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يجب تحديد الميزانية المناسبة، موضحاُ أنه يجب عند شراء سيارة بالقسط ألا تتجاوز 20% من الراتب الشهري.

وأضاف أنه يجب الأخذ في الاعتبار مدى الأمان الذي تتمع به هذه السيارة، مثل نظام الدفع وخلافه كـ”الإير باج”.

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