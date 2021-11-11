منها تعزيز عجلة التنمية.. خبير إعلام يعدد مزايا قرار التجنيس (فيديو)

محررو المناطق

قال أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود علي العنزي ، إن قرار التجنيس الذي أصدره اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سيسهم في تعزيز عجلة التنمية الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي تستثمر الكفاءات البشرية واستقطاب المبدعين.

وأضاف في مداخلة لـ”الإخبارية”، أنه لا يمكن أن تتطور الدول وتتقدم إلا في ظل الانفتاح، مثل التجنيس ، وهو ما تتبعه الدول الأوربية والغربية مثل الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن روسيا اعادت فتح باب التجنيس من جديد بعدما ظلت لأعوام عديدة قد أغلقته.