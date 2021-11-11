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البرهان يعلن مجلس السيادة الجديد في السودان

البرهان يعلن مجلس السيادة الجديد في السودان
http://almnatiq.net/?p=1065203
المناطق- وكالات:

أفاد التلفزيون السوداني، مساء اليوم الخميس، بأن قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، أعلن مجلس السيادة الجديد في البلاد.

وقالت وسائل اعلام سودانية، بأن الشوارع والميادين شهدت انتشارا أمنيا كثيفا تزامنا مع إعلان تشكيل مجلس السيادة والحكومة.

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