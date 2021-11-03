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ميزة جديدة من إنستغرام تُشجع المُستخدمين على أخذ استراحة

ميزة جديدة من إنستغرام تُشجع المُستخدمين على أخذ استراحة

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ميزة جديدة من إنستغرام تُشجع المُستخدمين على أخذ استراحة

ميزة جديدة من إنستغرام تُشجع المُستخدمين على أخذ استراحة
http://almnatiq.net/?p=1065209
المناطق ـ وكالات:

أعلن تطبيق “إنستغرام”، عن اختبار ميزة جديدة تخص أخذ استراحة، لتذكير المُستخدمين في حال قضاء وقت طويل على المنصة.

وتشجع تلك الميزة، المستخدمين على أخذ استراحة من المنصة بعد قضاء فترة معينة من الوقت مثل 10 أو 20 أو 30 دقيقة.

وتعد الميزة الجديدة جزءً من جهد أوسع لمحاولة منح الأشخاص مزيدًا من التحكم في تجربتهم.

وتعمل الشركة على تطوير ميزة أخذ استراحة جنبًا إلى جنب مع ميزات مماثلة مع وضع المراهقين في الاعتبار.

وفي حال اختيار المُستخدم تشغيل الميزة، يتم مطالبته بعد ذلك باختيار المدة الزمنية التي يرغب في قضاؤها ضمن التطبيق قبل استلامهم للتذكير.

 

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