التشكيل الكامل لمجلس السيادة السوداني بعد إعلانه من البرهان

المناطق- وكالات:

أعلن القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، عن التشكيل الجديد لمجلس السيادة الانتقالي في البلاد.

وتضمن المرسوم رقم 21 لتشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تعيين محمد حمدان دقلو نائبا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، كما يضم عضوية كل من “شمس الدين الكباشي وياسر العطا ومالك عقار والهادي إدريس والطاهر أبو حجر ويوسف جاد كريم وأبو القاسم محمد أحمد وسلمى عبدالجبار المبارك موسى”.

فيما تم تأجيل تعيين ممثل إقليم شرق السودان في مجلس السيادة الجديد حتى انتهاء المشاورات.

وأفادت مصادر بأن ممثل إقليم الوسط في مجلس السيادة السوداني سلمى عبد الجبار، فيما جاء ممثل كردفان القاضي يوسف.

ويشهد السودان احتجاجات منذ إطاحة الجيش بالحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

جاء ذلك بعد فترة من أزمة سياسية حادة، تخللتها مظاهرات في الشوارع تطالب الجيش بإنهاء مشاركته في الحكومة، تلاها إعلان البرهان حل مجلسي الوزراء والسيادة وفرض حالة الطوارئ.