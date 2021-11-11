خالد القحطاني: إقالة المدرب “إيمانويل” من النصر قرار غريب (فيديو)

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قال الناقد الفني ومحلل الأداء، خالد القحطاني، إن إقالة المدرب بيدرو إيمانويل من تدريب فريق النصر “أمر غريب”.

وأضاف القحطاني، في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”، أن بيدرو لم يختار التعاقدات الخاصة بالفريق، كما أنه بريء من التوهان الفني.

ولفت إلى أن فريق النصر يفتقد لمدافع قائد مثل أحمد حجازي، وظهير أيسر، مشيرًا إلى أنه يحتاج للتعاقد مع مدرب كبير.

وأنهى مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، تعاقده مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.

وأعلن النصر عبر حسابه على “تويتر” قرار إدارة النادي بإنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني بيدرو إيمانويل، وقدمت له الشكر على الفترة التي قضاها مدرًبا للفريق.