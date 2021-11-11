طبيب يتوصل لاختراع يُغير من حياة المكفوفين.. وهذه قصته (فيديو)

محررو المناطق

اخترع المتخصص بأمراض الأذن، الدكتور حسن الشهري، جهازًا ذكيًا، يساعد مكفوفي البصر في استكشاف البيئة.

ويحصل المكفوفين من خلال الجهاز على معلومات كافية تساعدهم على ممارسة حياتهم اليومية والمتطلبات بشكل سهل.

واعترف المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع بالابتكار الذي يُطلق عليه “المعين البصري لفاقدي البصر”.

ويعتمد مبدأ الجهاز على الذكاء الاجتماعي وتعليم الآلة والشبكة العصبية، وكذلك إنترنت الأشياء.