القبض على شخصين لحيازتهما مادة القات المخدر بجازان

القبض على شخصين لحيازتهما مادة القات المخدر بجازان

أبرز المواد
مجلس بلدي البكيرية يحتفي برئيسيه السابق والحالي

مجلس بلدي البكيرية يحتفي برئيسيه السابق والحالي

منطقة القصيم
جامعة شقراء تنظم ملتقى “يوم الجودة”

جامعة شقراء تنظم ملتقى “يوم الجودة”

منطقة الرياض
تفسير علمي جديد لظاهرة “كورونا الفاشلة”

تفسير علمي جديد لظاهرة “كورونا الفاشلة”

أبرز المواد

شاهد.. استشاري يكشف أهم الفروق بين أمراض الشبكبة والتهابات العين

شاهد.. استشاري يكشف أهم الفروق بين أمراض الشبكبة والتهابات العين
http://almnatiq.net/?p=1065272
محررو المناطق

قال د. غزاي الثبيتي، استشاري العيون وجراحة الشبكية والماء الأبيض، إن الشبكية لا تؤثر في إحمرار العين أو غيرها، وتأثيرها الأساسي يكون على النظر.

وأضاف الثبيتي، خلال حديثه لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الخميس، أن هناك فروق بين أمراض الشبكية والتهابات العيون، ويكون تأثير الشبكية على البصر بشكل أساسي، وهنا تبدأ الأعراض في الظهور على مركز النظر وفقدان الرؤية، وظهور ظل أسود على العين يعيق النظر.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*