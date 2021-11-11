شاهد.. استشاري يكشف أهم الفروق بين أمراض الشبكبة والتهابات العين

محررو المناطق

قال د. غزاي الثبيتي، استشاري العيون وجراحة الشبكية والماء الأبيض، إن الشبكية لا تؤثر في إحمرار العين أو غيرها، وتأثيرها الأساسي يكون على النظر.

وأضاف الثبيتي، خلال حديثه لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الخميس، أن هناك فروق بين أمراض الشبكية والتهابات العيون، ويكون تأثير الشبكية على البصر بشكل أساسي، وهنا تبدأ الأعراض في الظهور على مركز النظر وفقدان الرؤية، وظهور ظل أسود على العين يعيق النظر.