برابط التقديم.. وظائف شاغرة بالوطني للتعليم الإلكتروني بالرياض

محررو المناطق

كشف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عن حاجته للعديد من الوظائف الشاغرة لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة، وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

وقال المركز عبر موقعه الإلكتروني، إن الوظائف الإدارية الشاغرة تصلح للجنسين.

وفيما يلي تفاصيل وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

الوظائف الشاغرة المتاحة:

سكرتير تنفيذي (عدد 3 وظائف)

مدير قسم الوثائق والأرشيف

التقديم على وظائف مركز التعليم الإلكتروني:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 فبراير 2022م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://careers.nelc.gov.sa/EN/jobs/search?q=&chlng=y