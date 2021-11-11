“المطرودي” يروي تفاصيل الاستقبال الحافل للملك عبد العزيز في الأحساء بعد رحلة القطار (فيديو)

محررو المناطق

نشرت قناة “السعودية” اليوم الخميس، مقطع فيديو حول الرحلة التاريخية للملك عبد العزيز على قطار الدمام – الرياض، وروى أحد الحاضرين لاستقبال الملك المؤسس تفاصيل الاستقبال الحافل بمجرد وصوله بالقطار.

وقال الأستاذ ثامر بن علي المطرودي، إنه كان طالبا بالمدرسة حيث أبلغتهم الإدارة بقدوم الملك عبد العزيز، وتم اختيار نخبة من الطلاب ووجهاء المنطقة لاستقباله في محطة الأحساء.

وتابع: “الملك وصل واستقبلناه بالأناشيد، وهذه ذكريات لا تمحى من ذاكرتي، وكذلك الأناشيد التي أنشدناها، وأكرمنا الملك بتوزيع مبالغ، وسط حالة من الفرحة العارمة بين الحاضرين”.