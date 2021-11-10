منها التدخين.. 5 عادات سيئة تُلحق الضرر بالدماغ

محررو المناطق

حذر تقرير طبي، من بعض العادات السيئة التي يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ بشكل لا يمكن إصلاحه.

وأوضح التقرير، أن الدماغ هو جهاز كمبيوتر معقد لم يتمكن أحد من اختراقه تمامًا؛ ولا يزال هناك الكثير من الأشياء غير المفهومة التي تتعلق به.

ومن هذه العادات:

ـ التدخين:

يمكن أن يقلل تدخين سيجارة واحدة بشكل منتظم في اليوم من القدرة الإدراكية، في حين أن شرب علبة واحدة في اليوم يمكن أن يقلل الذاكرة بنسبة 2 ٪ تقريبًا.

– شرب الكثير من القهوة:

يُعد من يشربون أكثر من ستة فناجين من القهوة يوميًا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 53٪ وحجم دماغ أصغر من الأشخاص الذين يشربون كميات أقل.

– عدم القيام بالتمارين الرياضية الكافية:

يعاني كبار السن الذين يحصلون على مستويات معتدلة من التمارين، بما في ذلك المشي والبستنة والسباحة والرقص، من انكماش دماغي أقل بشكل ملحوظ.

ـ الشعور بالتوتر والضغط:

وجدت دراسة نشرت عام 2018 في مجلة “Neurology ” أن الأشخاص الذين يعيشون حياة شديدة التوتر قد يعانون من انكماش الدماغ وفقدان الذاكرة حتى قبل بلوغهم سن الخمسين.