أمير عسير يدشن فعاليات معرض “إبداع 2022”

محررو المناطق

دشن الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، فعاليات معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2022” ، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بدعم من هيئة تطوير عسير ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”.

وتخلل الأولمبياد عدد من ورش العمل تناولت الابتكار العلمي، ومهارات العرض والتأثير للموهوبين، وتطبيق المنهجية العلمية الصحيحة، وتطوير المشاريع البحثية، واستراتيجية تطوير عسير، والطابعة ثلاثية الأبعاد3D، والروبوت، وأخلاقيات البحث العلمي، وأهمية تنمية أخلاقيات البحث العلمي، والطاقة المتجددة، والالكترونيات، فيما جرى تنظيم زيارات إلى المعرض من قبل عدد من الجهات الحكومية وطلاب وطالبات المدارس.

ومن جانبه أوضح مدير عام التعليم في المنطقة د.أحمد العُمري، أن عدد المشاريع المشاركة في الأولمبياد بلغ 150 مشروعًا علميًا من جامعة الملك خالد والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والإدارة العامة والإدارات التعليمية في محايل عسير والنماص وسراة عبيدة وبيشة ورجال ألمع، وظهران الجنوب.

وأضاف العُمري أن الإدارة عملت على تحقيق الشراكة والتواصل الأفقي مع الجهات التعليمية والتقنية استجابة لتوجيهات سمو أمير المنطقة بهدف التكامل بين الإدارات وتبادل الرؤى والخبرات والإسهام في إعداد الطلاب والطالبات لمستقبل واعد يتوافق مع رؤية الوطن 2030.

يذكر أن الأولمبياد الوطني للإبداع مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهي قائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة. وتُحكّم المشاريع إلكترونيًا من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية المتقدمة اللاحقة.