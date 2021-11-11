تفسير علمي جديد لظاهرة “كورونا الفاشلة”

المناطق ـ وكالات:

فسر علماء سبب ظاهرة “العدوى الفاشلة”، والذي تُصاب فيه أسرة كاملة بـ”كورونا” باستثناء شخص واحد يعيش معها في بيت واحد.

ويدخل الفيروس الجسم لكن يتم التعامل معه سريعًا من قبل الخلايا التائية المناعية في مرحلة مبكرة، مما يفسر ظهور نتيجة سلبية إذا أجرى هذا الشخص فحص “بي سي آر”.

ويمكن أن تمهد الطريق لجيل جديد من لقاحات “كورونا” ينتهج طريق الخلايا التائية، مما قد يساعد على تحقيق مناعة تدوم لفترة أطول.

ويعتقد أن الآثار الموجودة في الخلايا التائية حمت الأشخاص من مرض “كوفيد 19” الذي يسببه فيروس كورونا.