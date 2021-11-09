جامعة شقراء تنظم ملتقى “يوم الجودة”

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نظمت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة التطوير والجودة، اليوم الخميس 6/4/1443هـ، فعاليات ملتقى الجودة 2021م، برعاية رئيس الجامعة أ.د.علي بن محمد السيف، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للجودة، وبمشاركة وكيل للجامعة للتطوير والجودة د.منصور المالكي وعمداء الكليات وعدد من الأكاديميين من منسوبي الجامعة، حيث تناول اللقاء عرض عددًا من التجارب الناجحة للحصول على الاعتمادات المحلية والدولية، وكذلك عرض أفضل الممارسات داخل الكليات، والتي تعنى بتجويد وتطوير مخرجات الجامعة.

استهل الملتقى فعالياته بكلمة وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور منصور المالكي، عبر خلالها عن تقديره للجهود والممارسات المميزة المطبقة في عدد من كليات الجامعة، ومدى مساهمتها في تطوير وتجويد مخرجات الجامعة، مشيرًا إلى إمكانية تبني مثل هذه الممارسات وتطبيقها بكافة الكليات.

وقال المالكي: نسعد في جامعة شقراء اليوم بالاحتفال باليوم العالمي للجودة للعام 2021م، والذي شهدت فيه الجامعة عددًا من التطورات والنقلات النوعية كان من أبرزها توقيع عدد من الاتفاقيات مع هيئة تقويم التعليم للحصول على الاعتماد الأكاديمي في مجال الصحة والتقنية والهندسة، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وتعاون مع مؤسسات تعليمية رائدة تعنى بتطبيق أعلى مستويات الجودة والتطوير للبرامج الأكاديمية، مضيفًا أن ما عمدت له الجامعة من مشاريع اعتماد برامجي وخطط تطويرية، تمثل حصيلة تجارب وخبرات سابقة وممارسات مميزة في مجالات مختلفة، وكانت بمثابة انطلاقة رائدة للوصول إلى الجودة في كافة المجالات.

واشتمل اللقاء على مشاركات من عمداء الكليات التي شملتها اتفاقية الاعتماد البرامجي مع هيئة تقويم التعليم وهي: كلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية الصيدلة، وكلية الهندسة بمحافظة الدوادمي، وكلية الطب، وكلية الحاسب وتقنية المعلومات بمحافظة شقراء، كشف خلالها العمداء عن الخطة الأساسية للحصول على الاعتماد البرامجي، وطرح عدد من التجارب الناجحة في مجال الاعتماد والتي كان خلفها مساهمة فعالة من منسوبي الكليات من رؤساء أقسام وعمداء وأكاديميين.

وشهد الملتقى عرضًا لعدد من الممارسات المميزة والمتوجة بجائزة التطوير والجودة للعام الجامعي الحالي، كان من أبرزها ممارسة كلية الصيدلة والتي تهدف إلى تأهيل وتدريب طلاب الكلية قبل دخولهم لسوق العمل من خلال تفعيل قنوات تواصل مع عدد من المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى عقد عدد من الدورات المتعلقة بالاختبارات الصحية كان من نتائجها ارتفاع نسبة الطلاب المجتازين للاختبار.

كما تم عرض ممارسة كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، والتي قامت بتنظيم عدد من البرامج التدريبية من أهمها برنامج أمان وبرنامج همة، بهدف نشر المعرفة الرقمية والوعي التقني وتعزيز المهارات في المجتمعات المحلية والعمل على تلبية متطلبات سوق العمل علميًا وتقنيًا.

واختتم اللقاء بكلمة للدكتورة حنان مهياء العنزي عميد عمادة التطوير والجودة، أعربت خلالها عن عظيم شكرها وامتنانها لهذا الحراك الأكاديمي بالجامعة والذي تضمن تسجيل عدد من الممارسات العلمية المميزة والمتعلقة بتجويد وتطوير البرامج الأكاديمية وفق ما رسمته الجامعة من خطة وأهداف.