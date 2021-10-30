مجلس بلدي البكيرية يحتفي برئيسي البلدية السابق والحالي

البكيرية-محمد المسلم

احتفى المجلس البلدي لبلدية محافظة البكيرية، برئيس البلدية السابق الأستاذ يوسف بن عبدالله الخليفة ورئيس البلدية الحالي المهندس عبدالله بن نامي الحربي بحضور رئيس لجنة الأهالي المهندس علي السويلم وعدد من أعضاء المجلس البلدي والأهالي وذلك في فندق رمادا القصيم.

ورحب رئيس المجلس البلدي الأستاذ مسلم بن محمد المزيني بالجميع وأوضح أن مثل هذه اللقاءات تؤكد التناغم والتعاون والتواصل الدائم مابين المسؤولين في المحافظات فيما يخدم المنطقة وأهلها، وبيّن “المزيني” أن هذا اللقاء تكريمًا لرئيس البلدية السابق يوسف الخليفة على ما قدم للمحافظة طوال فترة عمله وكذلك احتفاء ودعمًا للرئيس الحالي المهندس عبدالله الحربي لخدمة المحافظة والمراكز التابعة، ثم شارك الجميع في نقاش مفتوح .

وقدّم الأستاذ يوسف الخليفة خالص شكره وتقديره لرئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس على بادرتهم في إقامة هذا اللقاء و على ما وجده من حسن استقبال وكرم ضيافة.