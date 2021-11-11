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القبض على 17 مخالفاً لنظام البيئة بـ4 مناطق

القبض على 17 مخالفاً لنظام البيئة بـ4 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1065346
محررو المناطق

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق القصيم والحدود الشمالية وتبوك وحائل، 17 مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (17) مركبة.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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