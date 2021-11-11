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صور لعدد حقائب مُريب للمنتخب الإيراني في مطار بيروت.. والداخلية تحقق

صور لعدد حقائب مُريب للمنتخب الإيراني في مطار بيروت.. والداخلية تحقق
http://almnatiq.net/?p=1065359
المناطق ـ وكالات:

تسببت صور متداولة لأفراد المنتخب الإيراني لكرة القدم لدى وصولهم مطار بيروت الدولي، في جدل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدد الحقائب الكثيرة.

وأعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، فتح تحقيق من قبل جهاز أمن مطار بيروت الدولي في الواقعة.

وأجرى أمن المطار، الاستقصاءات اللازمة حول هذا الموضوع، تمهيدًا لتقرير مفصل لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.

ويواجه المنتخب الإيراني يوم غد الخميس، نظيره اللبناني في مباراة تقام على ملعب صيدا البلدي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.

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