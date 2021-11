“تسبب 5 أمراض خطيرة”.. دراسة صادمة تنصح بتجنب المكملات الغذائية

المناطق- وكالات:

يفرط بعض الأشخاص في استخدام المكملات الغذائية، إلا أن الدراسة البريطانية التي نشرت اليوم في إحدى المجلات العلمية قد تغير رأيهم في استخدامها من الأساس.

وقالت الدراسة، إن المكملات الغذائية مسؤولة عن حوالى 23000 زيارة لغرفة الطوارئ كل عام، وذلك حسبما نشر موقع ” eat this not that ” الطبي المتخصص.

وحسب الموقع، فانه حتى لو لم ينزلوا بك إلى غرفة الطوارئ، فإن تناول الكثير من المكملات الغذائية يمكن أن يسبب لك بعض الانزعاج الشديد.

وهناك بعض الآثار الجانبية السيئة التي يمكن أن تنتج عن تناول الكثير من المكملات الغذائية منها:

1- اضطراب المعدة:

غالبًا ما تكون هذه هي أول علامة على تناول الكثير من الفيتامينات أو المكملات الغذائية؛ فقد تعاني من الغثيان والقيء أو الإسهال. ويمكن أن يعني ذلك أن لديك حساسية تجاه أحد المكونات الغذائية، أو أنك تناولت مكملًا على معدة فارغة من الأفضل أن تتحمله مع الطعام، أو أنك تتناول مكملات أكثر مما ينبغي؛ فعلى سبيل المثال، يبدأ بعض الأشخاص في تناول بروتين مصل اللبن ويجدون أنه يجعلهم منتفخين أو غير مرتاحين.

2- سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها:

وفقًا لدراسة “New England Journal “، فإن مكملات إنقاص الوزن هي السبب الأول لدخول غرفة الطوارئ؛ إذ يحتوي بعضها على منشطات يمكن أن يكون لها آثار جانبية مثل ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة أو الدوخة أو ارتفاع ضغط الدم، حسبما يقول مكتب المكملات الغذائية التابع للمعاهد الوطنية للصحة.

3- تلف الكبد:

شهدت السنوات الأخيرة عدة تقارير عن إصابة الكبد (بما فيها الفشل الكبدي الحاد) المرتبط بمكملات مستخلص الشاي الأخضر (GTE) الذي قد يحتوي على بقايا مذيبات وبقايا مبيدات حشرية وشوائب أخرى يمكن أن تسبب تلفًا للكبد لدى الأشخاص المعرضين للإصابة به.

جدير بالذكر أن دستور الدواء الأميركي (USP) يحذر من “مركب معين في الشاي الأخضر هو الأكثر وفرة (Epigallocatechin gallate أو EGCG)، يمكن أن يشبع الكبد مما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض الكبد.

4- زيادة مخاطر الاصابة بالسرطان:

لمجرد أن المكملات لا تستلزم وصفة طبية لا يعني أنه لا يمكن أن تكون لها آثار جانبية خطيرة. ففي الربيع الماضي أوصت فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية بالولايات المتحدة (USPSTF) رسميًا بعدم تناول مكملات بيتا كاروتين أوفيتامين E ، قائلة إنها قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان أو النتائج السيئة لأمراض القلب. وقد وجدت دراسة أخرى أن الرجال لديهم خطر متزايد للإصابة بسرطان الرئة بعد تناول جرعات كبيرة من البيوتين (5 ملغم إلى 10 ملغم يوميًا).

5- فقدان مينا الأسنان:

يعد خل التفاح مكملا ساخنا على وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي؛ حيث يأخذ الكثير من الناس التركيبة السائلة مباشرة من الزجاجة ويضيفونها إلى الماء الساخن أو العصير أو مجرد أخذ ملعقة منه. إلا ان الخبراء يحذرون كثيرا من القيام بذلك، لأن خل التفاح شديد الحموضة ويمكن أن يضعف مينا الأسنان. كما يمكن أن يؤدي خلط خل التفاح في الماء إلى تخفيف الحمض. فإذا كنت تأخذه مباشرة انتظر 30 دقيقة على الأقل قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة.