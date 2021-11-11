لإنقاذ 422 مليون شخص حول العالم.. 6 حقائق للتعايش مع مرض السكري

ارتفع عدد المصابين بالسكري من 108 مليون شخص في عام 1980 إلى 422 مليون مصابا في عام 2014، بحسب آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، ومع ازدياد أعداد المرضى تكثف المؤسسات الصحية من جهودها لإنقاذ حياة الملايين حول العالم، من أجل التعايش مع المرض المزمن.

وفي إطار التوعية بالمرض، كشف الدكتور موكيش بيشنوى الطبيب العام بمستشفى فوزارت في كانبور لموقع “onlymyhealth ” الطبي المتخصص، 6 حقائق طبية عن مرض السكري يجب على المصابين به معرفتها جاءت على الشكل الآتي:

1. السكري ليس لها علاج

يعتقد الكثير من الناس أنه لا يمكن علاج مرض السكري بمجرد حدوثه. كما يعتقد بعض الناس أيضًا أنه يزداد سوءًا بمرور الوقت. ومع ذلك، تظل الحقيقة أنه لا يوجد علاج محدد متاح لمرض السكري من النوع 2. لكن موكيش يوضح أن مرض السكري هو حالة يمكن إدارتها وتقليلها إذا تم اتخاذ الاحتياطات المناسبة في الوقت المناسب.

وعدم القدرة على الاستفادة من مستويات الأنسولين واستخدام الهرمونات هو الذي يسمح للخلايا بمقاومة الأنسولين.

ويعتبر الأنسولين هو أحد العوامل الرئيسية التي تحافظ على عمل الجسم عندما يكون الشخص مصابًا بمرض السكري وان وظيفته هي الحفاظ على التمثيل الغذائي والغلوكوز تحت السيطرة.

2. يصيب صغار السن

كانت مشكلة السكري وسكر الدم أكثر شيوعًا لدى كبار السن في العقد الماضي، لكن السيناريو تغير الآن بسبب العادات الغذائية غير الصحية والوجبات الغذائية غير المنتظمة؛ حيث يصاب الشباب بمرض السكري في سن مبكرة جدًا وهذا يهدد صحة الأجيال القادمة أيضًا.

ووفقًا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، تم تشخيص زيادة بنسبة 23 % باصابات الأشخاص الذين تقل اعمارهم عن 40 عاما.

وقد تم ربط هذه المستويات بمؤشر كتلة الجسم بسبب عادات الأكل والطعام غير الصحي.

3. يصيب الشخص دون أن يلاحظه

الأشخاص المصابون بداء السكري قد لا يلاحظون مرض السكري في السنوات القليلة الأولى؛ وذلك لأن مستويات الأنسولين ومستويات السكر في الدم لا ترتفع إلى مستوى يتسبب في حدوث مشاكل أو أعراض واضحة لديهم. ومن المهم أن تعرف أنه يجب على المرء أن يكون حريصًا جدًا على ارتفاع مستويات السكر في الدم وإجراء فحص طبي مرة واحدة في الشهر لتتبع معاييره الصحية.

4.يؤدي لمضاعفات خطيرة

من المعتمد والمعروف طبيا أن الناس يعانون من مضاعفات واضطرابات خطيرة بسبب مرض السكري. وان كلا النوعين من مرض السكري لهما مضاعفات مختلفة. لكن يمكن أن ترتفع وتسبب مشاكل خطيرة مثل السكتة الدماغية وفشل القلب والفشل الكلوي ومرض ألزهايمر وما إلى ذلك.

5. ينطوي على مخاطر كبيرة

لا يدرك الناس حقيقة أن مرض السكري يمكن أن يؤثر على بعض الأشخاص أكثر من غيرهم. وهذا يعتمد على ظروف نمط الحياة والتاريخ العائلي والتغيرات الهرمونية التي تحدث في الجسم، لأن مرض السكري هو حالة يمكن أن تنتقل إلى الأشخاص من جيلهم السابق أو بسبب العيش في منطقة معينة من العالم أيضًا.

وقد تشمل بعض عوامل الخطر التي تزيد من تفاقم مرض السكري زيادة الوزن وارتفاع الدهون بمنطقة البطن والتاريخ العائلي للإصابة به وبسكري الحمل وبمقدمات السكري في أي فرد من أفراد الأسرة والخمول أو عدم القيام بالنشاطات اليومية اللازمة وأن يكون عمر الشخص أكثر من 45 عامًا والمعاناة من انخفاض مستوى الكوليسترول الحميد وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية.

6. التعايش سر العلاج

أحد الأشياء المهمة التي يجب معرفتها عن مرض السكري هو أنه يمكن إدارته بسهولة عن طريق اختيار بعض التغييرات في نمط الحياة؛ فالتمرين ضروري جدًا لمرضى السكر ويخلق توازنًا في مستويات السكر في الدم وعملية التمثيل الغذائي. ويمكن الحد من مرض السكري وإدارته إلى مستوى يمكن أن يكون طبيعيًا مثل أي شخص آخر لا يعاني من مرض السكري.

ومن أجل القيام بالتغييرات المناسبة بنمط الحياة يجب عليك الحفاظ على وزن صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 دقيقة يوميا والتقليل من مستويات السكر والمشروبات لحد يكاد لا يذكر وتجنب استخدام التبغ بأي شكل من الأشكال مع فحص مستويات السكر في الدم بشكل دوري.