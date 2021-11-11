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بينهم خطاط وباحث.. تعرف على قائمة الممنوحين الجنسية السعودية

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بينهم خطاط وباحث.. تعرف على قائمة الممنوحين الجنسية السعودية

بينهم خطاط وباحث.. تعرف على قائمة الممنوحين الجنسية السعودية
http://almnatiq.net/?p=1065381
محررو المناطق

كشفت مصادر، عن قائمة الأسماء التي جرى منحها الجنسية السعودية، إثر صدور الموافقة الملكية اليوم الخميس.

وقالت المصادر، إن القائمة ضمت خطاط كسوة الكعبة مختار عالم، والمؤرخ الدكتور أمين سيدو، والباحث الدكتور محمد البقاعي، والمؤرخ الدكتور عبد الكريم السمك، وسمعان العاني أحد أبرز رواد الإخراج المسرحي، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

كما ضمت قائمة الأسماء، عددًا من الكفاءات في المجالات الدينية والتاريخية والطبية والتعليمية، والاستثمارية والتقنية الرقمية، والرياضية.

ويستعرض التقرير التالي أبرز الأسماء التي جرى منحها الجنسية السعودية:

الدكتور أمين سيدو

بذل سيدو جهودًا علمية وبحثية كبيرة، كما رفد الحراك الثقافي المحلي بمجموعة من الإنتاجات والأعمال التي تجاوزت الثلاثين إصدارًا.

الدكتور محمد البقاعي

وقدم البقاعي نحو 40 مؤلفًا في فنون متعددة، أبرزها الدراسات التاريخية والنقدية والترجمة، كما عمل أستاذًا للدراسات اللغوية والأدب النقدي في عدد من المؤسسات الأكاديمية، منها جامعة الملك سعود بالرياض.

سمعان العاني

وهو أحد رواد الإخراج المسرحي في السعودية، ومن أوائل من التحق بالمسرح السعودي كمخرج منذ السبعينيات، بعد تخرجه من قسم المسرح في بغداد وقدومه إلى المملكة.

مختار عالم

ويعمل “عالم” خطاطًا لكسوة الكعبة المشرفة إلى جانب مشاركته بأعماله في المعارض الدولية والملتقيات العالمية، وقدم دروساً ودورات في التدريب على مهارات الخط.

 

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