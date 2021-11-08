شاهد.. عضو بالشورى يكشف تفاصيل مبادرة التوسع في استخدام السيارات الكهربائية

كشف عضو مجلس الشورى بندر عسيري، اليوم الخميس، عن تفاصيل المبادرة التي قدمها المجلس لاستبدال السيارات المستهلكة للوقود.
وقال “عسيري” في حديثه لـ”يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن المملكة تقود حراك بيئي إقليمي مما يجعلها تقود العالم كله في مجال الحفاظ على البيئة ودعم جهود مكافحة التغير المناخي.
وأضاف “سيري”، أن المملكة لديها توجه عام لريادة التحول الأخضر والحلو الصديقة للبيئة، ومن دافع مشاركة المواطنين في دفع جهود المملكة، تركز المبادرة على التوسع في السيارات الكهربائية والهجينة، ومن المستهدف أن تكون 20 % من السيارات في الرياض كهربائية.
وتابع: “المدن الرئيسية التي بها كثافات سكانية عالية هي المستهدف الأول من مبادرة التحول للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة”، موضحا أن التوصيات الخارجة عن مجلس الشورى تترك المجال للسلطة التنفيذية لتنفيذ هذه التوصيات”.
توصية بدعم المواطنين لاستبدال سياراتهم المستهلكة للوقود..
عضو مجلس الشورى (بندر عسيري) يتحدث لياهلا عن تفاصيل "المبادرة" الذي قدمها للمجلس #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/kZl9J9EMOB
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 11, 2021
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