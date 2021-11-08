شاهد.. عضو بالشورى يكشف تفاصيل مبادرة التوسع في استخدام السيارات الكهربائية

محررو المناطق

كشف عضو مجلس الشورى بندر عسيري، اليوم الخميس، عن تفاصيل المبادرة التي قدمها المجلس لاستبدال السيارات المستهلكة للوقود.

وقال “عسيري” في حديثه لـ”يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن المملكة تقود حراك بيئي إقليمي مما يجعلها تقود العالم كله في مجال الحفاظ على البيئة ودعم جهود مكافحة التغير المناخي.

وأضاف “سيري”، أن المملكة لديها توجه عام لريادة التحول الأخضر والحلو الصديقة للبيئة، ومن دافع مشاركة المواطنين في دفع جهود المملكة، تركز المبادرة على التوسع في السيارات الكهربائية والهجينة، ومن المستهدف أن تكون 20 % من السيارات في الرياض كهربائية.

وتابع: “المدن الرئيسية التي بها كثافات سكانية عالية هي المستهدف الأول من مبادرة التحول للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة”، موضحا أن التوصيات الخارجة عن مجلس الشورى تترك المجال للسلطة التنفيذية لتنفيذ هذه التوصيات”.