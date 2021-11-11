ثامر المطرودي يروي تجربته في مواجهة التحديات بالمنطقة المحايدة (فيديو)

محررو المناطق

روى الشيخ ثامر المطرودي، تجربته للعمل ومواجهته للتحديات في المنطقة المحايدة، مشيرًا إلى أنه جرى انتدابه للعمل فيها.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج “ألف ميل”، على “قناة السعودية”، مساء الخميس.

كما روى المطرودي، قصة الاستقبال الحافل للملك المؤسس بمجرد وصوله بالقطار.

وقال المطرودي، إنه كان طالبا بالمدرسة حيث أبلغتهم الإدارة بقدوم الملك عبد العزيز، وتم اختيار نخبة من الطلاب ووجهاء المنطقة لاستقباله في محطة الأحساء.